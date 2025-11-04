Cade da un gioco nel parco fratturandosi l' omero a distanza di 20 anni il risarcimento | Struttura non a norma

ANCONA – Era il mese di settembre del 2005 quando, in un’area giochi per bambini, un bimbo di tre anni restò vittima di una caduta riportando la frattura dell'omero sinistro. Il 1° novembre, a distanza di oltre 20 anni dall’accaduto, la Corte d'Appello di Ancona ha scritto la parola fine a una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

