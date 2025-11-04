Cade da tetto di un silosmorto operaio

19.15 Un operaio di 47 anni, per cause da accertare, è caduto mentre stava lavorando sul tetto di un silos a 10 metri di altezza, effettuando delle riparazioni. E' accaduto in giornata a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, all'interno di un'azienda che lavora cereali.L'uomo era impiegato in una ditta edile esterna. Nonostante i soccorsi, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. Sul posto gli ispettori dello Spisal ed i Carabinieri per l'accertamento sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

