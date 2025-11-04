cadde dai giochi pubblici a 3 anni risarcito quando ne ha 23

Pesaro, 4 novembre 2025 – Aveva tre anni quando è caduto dal gioco del parco. Oggi ne ha ventitré, e finalmente, vent’anni e svariati gradi di giudizio dopo, arriva il risarcimento. È la storia di un (ex) bambino di Pesaro, che nel frattempo si è fatto grandicello, e di un’amministrazione che, a forza di rimbalzi giudiziari, ha impiegato quasi un quarto di secolo per riconoscere che quel parco giochi comunale non era proprio a prova di bambino. L’incidente al parco giochi nel 2025 e un lungo strascico giudiziario. La vicenda parte dal settembre 2005, nel giardino di via Milazzo. C’è una struttura ginnica esagonale con rete da arrampicata, fune e spalliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

