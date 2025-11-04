Cacciatori trovano fucile clandestino in un muretto a secco sul Gargano
Recuperato un fucile clandestino nascosto in un muretto a secco, in un’area rurale del Comune di Monte Sant’Angelo. A scovare l'arma, nella giornata del 22 ottobre, sono stati i carabinieri della Compagnia di Manfredonia, con il supporto dei reparti specializzati dello Squadrone Eliportato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
