Cacciatore indagato per la morte dell'orso MJ5 Lav | Trentino Far-West degli animali selvatici

Un cacciatore è indagato per l’uccisione dell’orso MJ5, trovato morto in Val di Non nell’autunno 2023. Le associazioni di tutela animale chiedono nuovi approfondimenti, e la Lav chieda che il caso non venga archiviato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

cacciatore indagato morte orso160mj5Un cacciatore è indagato per la morte dell’orso MJ5 in Trentino - Un cacciatore è indagato dalla procura di Trento per la morte dell’orso MJ5, avvenuta nell’ottobre del 2023 vicino a Bresimo, comune della Val di Non, in Trentino. Si legge su ilpost.it

Cacciatore indagato per la morte dell’orso Mj5 - Un 48enne residente a Pergine Valsugana e iscritto nella riserva di caccia di Bresimo ... Secondo msn.com

