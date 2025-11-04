Cacciatore indagato per la morte dell'orso MJ5 Lav | Trentino Far-West degli animali selvatici
Un cacciatore è indagato per l’uccisione dell’orso MJ5, trovato morto in Val di Non nell’autunno 2023. Le associazioni di tutela animale chiedono nuovi approfondimenti, e la Lav chieda che il caso non venga archiviato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cacciatore indagato per la morte dell'orso Mj5. Leal: "Ennesima ferita inferta all'equilibrio ambientale" #ANSA - X Vai su X
#locana Morte di Armando Dalla Bona, indagato un giovane cacciatore di #castellamonte - facebook.com Vai su Facebook
Un cacciatore è indagato per la morte dell’orso MJ5 in Trentino - Un cacciatore è indagato dalla procura di Trento per la morte dell’orso MJ5, avvenuta nell’ottobre del 2023 vicino a Bresimo, comune della Val di Non, in Trentino. Si legge su ilpost.it
Cacciatore indagato per la morte dell’orso Mj5 - Un 48enne residente a Pergine Valsugana e iscritto nella riserva di caccia di Bresimo ... Secondo msn.com