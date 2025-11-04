Caccia all’affare novembre 2025 | nuovo appuntamento con il mercatino del vintage
Nel fine settimana dell’8 e 9 novembre tornerà il mercatino del vintage d'Abruzzo: Caccia all’affare.Uno spazio enorme che accoglierà numerosissimi espositori per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un complemento d'arredo speciale, un gioco da collezione, un accessorio trendy o un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
