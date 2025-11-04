Ca' Mestre | comics fotografia e le occasioni del black friday

Veneziatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Ca' Mestre il weekend dedicato agli appassionati di fumetti, manga, cosplay e retrogaming. Per due giornate, sabato 8 (orario 14-18.30) e domenica 9 novembre (10.30-18.30), al terzo piano del centro commerciale va in scena la seconda edizione di Mega Comics, un mondo fatto di fantasia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

