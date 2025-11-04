Byd lancia Back friday l’iniziativa che premia chi rottama la propria auto

Dopo aver conquistato a ottobre il primo posto tra le auto elettriche più vendute in Italia con la Dolphin Surf, Byd rilancia con un’iniziativa dal nome ironico e dal messaggio chiaro, Back friday. Non si tratta di un semplice giorno di sconti, ma di un intero mese dedicato al rinnovo del parco auto italiano, tra i più anziani d’Europa. La promozione premia chi decide di restituire la propria vettura (“back”) per passare a una mobilità più moderna e sostenibile. Il meccanismo è semplice: maggiore è l’età dell’auto sostituita, più alto è il vantaggio economico, fino a un massimo di 10 mila euro sull’acquisto di un nuovo modello Byd. 🔗 Leggi su Lettera43.it

