Busta paga quanto aumenta nel 2026 | le simulazioni sul taglio dell’Irpef

Gli aumenti in busta paga ci saranno, ma per il 2026 i lavoratori dipendenti non potranno aspettarsi una vera e propria svolta. La crescita degli stipendi attraverso gli interventi previsti dalla Manovra sarà infatti molto ridotta. Parliamo di cifre che molto spesso si aggireranno intorno ai 15-30 euro al mese, attraverso la riduzione della seconda aliquota Irpef. Cosa cambierà in busta paga dal 2026? Per capirlo possiamo prendere in considerazione alcune simulazioni che riguardano proprio il taglio dell'Irpef, con l'aliquota che passa dal 35% al 33% per quello che viene definito ceto medio. Il beneficio, quindi, riguarderà solo chi guadagna più di 28mila euro l'anno e non più di 200mila, cifra per cui è prevista la sterilizzazione dei vantaggi.

