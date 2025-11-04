Bus Amts al via la nuova linea 601L | porterà dal parcheggio di Nesima a piazza Palestro

A partire da mercoledì 5 novembre l'Azienda municipale trasporti e sosta (Amts) attiverà la nuova linea circolare 601L, dal parcheggio Nesima a Piazza Palestro, un servizio pensato per migliorare la mobilità urbana e favorire l’interconnessione tra i principali nodi della città.Questo il percorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

