Bus Amts al via la nuova linea 601L | porterà dal parcheggio di Nesima a piazza Palestro
A partire da mercoledì 5 novembre l'Azienda municipale trasporti e sosta (Amts) attiverà la nuova linea circolare 601L, dal parcheggio Nesima a Piazza Palestro, un servizio pensato per migliorare la mobilità urbana e favorire l’interconnessione tra i principali nodi della città.Questo il percorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bus Amts, al via la nuova linea 601L: porterà dal parcheggio di Nesima a piazza Palestro ift.tt/O8rLnyt - X Vai su X