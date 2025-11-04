Buono Scuola Regione Lombardia | via alle domande Chi può fare richiesta e come si fa

Milano, 4 novembre – Ultima tranche di contributi nell’ambio del piano Dote Scuola, il bando diviso in quattro sezioni dedicato dalla Regione Lombardia alle famiglie degli studenti iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, che prevedono una retta di iscrizione e frequenza. Chi può fare domanda. guzzi monza primo giorno di scuola liceo porta Da oggi, martedì 4 novembre, si può fare domanda per la componente Buono Scuola. Possono candidarsi le famiglie di allievi di istituti che abbiano sede in Lombardia, oppure con sede nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

