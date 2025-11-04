Buono Scuola al via le domande | Regione Lombardia stanzia 24 milioni per le famiglie

DA SAPERE. Le famiglie lombarde possono presentare domanda per il Buono Scuola relativo all’anno scolastico 20252026, la misura della Dote Scuola promossa da Regione Lombardia per sostenere la spesa di iscrizione e frequenza degli studenti che frequentano scuole primarie e secondarie, sia statali che paritarie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

