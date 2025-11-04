Buono Scuola al via le domande | Regione Lombardia stanzia 24 milioni per le famiglie
DA SAPERE. Le famiglie lombarde possono presentare domanda per il Buono Scuola relativo all’anno scolastico 20252026, la misura della Dote Scuola promossa da Regione Lombardia per sostenere la spesa di iscrizione e frequenza degli studenti che frequentano scuole primarie e secondarie, sia statali che paritarie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Apre oggi alle ore 12:00 il bando #Dotescuola componente #Buonoscuola. Il contributo è destinato agli studenti lombardi fino ai 21 anni, che frequentano una scuola paritaria o statale con retta di iscrizione e frequenza. Le domande si presentano esclusivame - facebook.com Vai su Facebook
Suor Alfieri, 'per le paritarie serve il buono scuola'. 'Questo governo ha fatto molto ma spero in ulteriore coraggio' #ANSA - X Vai su X
Dote Scuola 2025/2026: al via le domande per il Buono Scuola in Lombardia. Disponibili 24 milioni di euro per sostenere le famiglie - Con uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro, il Buono Scuola rappresenta un aiuto concreto per le famiglie lombarde che investono nell’istruzione ... radiotsn.tv scrive
