Buono Scuola 2025 26 Lombardia | domande al via scadenza 11 dicembre

Da oggi, 4 novembre 2025, è possibile presentare domanda per il Buono Scuola della Regione Lombardia, destinato a famiglie con figli iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, che prevedono una retta di iscrizione e frequenza. L'articolo Buono Scuola 202526 Lombardia: domande al via, scadenza 11 dicembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Apre oggi alle ore 12:00 il bando #Dotescuola componente #Buonoscuola. Il contributo è destinato agli studenti lombardi fino ai 21 anni, che frequentano una scuola paritaria o statale con retta di iscrizione e frequenza. Le domande si presentano esclusivame - facebook.com Vai su Facebook

Suor Alfieri, 'per le paritarie serve il buono scuola'. 'Questo governo ha fatto molto ma spero in ulteriore coraggio' #ANSA - X Vai su X

Dote Scuola 2025/2026 Regione Lombardia, componente “Buono Scuola”: domande dal 4 novembre all’11 dicembre 2025 - A partire dal 4 novembre 2025, le famiglie degli studenti residenti in Lombardia, iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, che prevedono una retta di iscrizione e frequenza, po ... tecnicadellascuola.it scrive

Dote Scuola, Massardi (Lega): “Regione da 24 milioni a studenti di scuole statali e paritarie” - La Regione stanzia 24 milioni di euro per sostenere le famiglie con figli fino a 21 anni iscritti a scuole con retta: domande online dal 4 novembre all’11 dicembre. Scrive quibrescia.it

