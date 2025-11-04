Buoni fruttiferi postali di novembre 7 soluzioni per investire | cosa conviene

Quifinanza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tassi di interesse incerti e l’inflazione che non accenna ad arretrare spingono sempre più persone a cercare delle soluzioni sicure nelle quali investire il proprio denaro. Tra queste ci sono i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio che, come ha spiegato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’evento dei 150 anni di risparmio postale, sono sottoscritti da 27 milioni di italiani. Il motivo del loro successo, oramai più che centenario, è sicuramente la garanzia da parte dello Stato. Inoltre, sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

buoni fruttiferi postali di novembre 7 soluzioni per investire cosa conviene

© Quifinanza.it - Buoni fruttiferi postali di novembre, 7 soluzioni per investire: cosa conviene

Leggi anche questi approfondimenti

buoni fruttiferi postali novembreIl buono fruttifero postale Premium di 4 anni con tasso al 2,5% conviene? - Ecco come funziona il nuovo buono fruttifero postale Premium 4 anni di Poste Italiane che è il prodotto ideale per chi cerca un investimento semplice e garantito dallo Stato ... Come scrive quifinanza.it

buoni fruttiferi postali novembreBuoni fruttiferi postali da sottoscrivere online per evitare la prescrizione - I buoni fruttiferi postali si possono acquistare soltanto presso gli uffici di Poste Italiane o anche online? Segnala quifinanza.it

Nel veneziano i risparmi postali ammontano a 3,7 miliardi di euro - I libretti e i buoni fruttiferi si confermano tra i prodotti preferiti dai cittadini. Si legge su veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Buoni Fruttiferi Postali Novembre