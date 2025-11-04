I tassi di interesse incerti e l’inflazione che non accenna ad arretrare spingono sempre più persone a cercare delle soluzioni sicure nelle quali investire il proprio denaro. Tra queste ci sono i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio che, come ha spiegato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’evento dei 150 anni di risparmio postale, sono sottoscritti da 27 milioni di italiani. Il motivo del loro successo, oramai più che centenario, è sicuramente la garanzia da parte dello Stato. Inoltre, sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Buoni fruttiferi postali di novembre, 7 soluzioni per investire: cosa conviene