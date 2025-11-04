Buon onomastico Carlo Carla oggi 4 novembre | video gif e immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi San Carlo Borromeo, nipote di Pio IV. Venerato come santo della Chiesa cattolica, fu cardinale e arcivescovo cattolico italiano. Canonizzato nel 1610 da Papa Paolo V, a soli 26 anni dalla sua morte, San Carlo è considerato dagli storici come uno dei massimi riformatori della Chiesa cattolica romana nel XVI secolo. In particolar modo fu significativa l’introduzione dei seminari per i presbiteri e la loro educazione. Alto 1,80 e robusto come pochi in un epoca in cui l’altezza media non superava l’1,65, Carlo osservava a dovere le indicazioni di Ambrogio e Agostino: digiunare e destinare ai bisognosi quanto risparmiato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Carlo, Carla oggi 4 novembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

