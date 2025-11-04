Buon compleanno Luis Figo Edward Luttwak Platinette…

Buon compleanno Edward Luttwak, Platinette, Salvatore Morale, Achille Bonito Oliva, Cristina Gaioni, Rosario Lo Bello, Laura Bush, Luciana Serra, Traian Basescu, Filippo Saltamartini, Marina Suma, Ralph Macchio, Luigi Dallai, Luis Figo, Paolo Coppola, Carlo Sciaccaluga, Gemitaiz, Rachele Bruni, Camilla Patriarca.. Oggi 4 novembre compiono gli anni: Giuseppe Vignolo, politico; Erminia Ferrari, modella; Carlo Lorenzetti, scultore; Giulia Perugini, atleta; Vittorino Mantovani, ex calciatore; Nuccia Cardinali, cantante, attrice; Salvatore Morale, ex atleta, dirigente; Alfredo Paolicchi, ex calciatore; Achille Bonito Oliva, critico d’arte; Renzo Zaffinetti, ex hockeista; Cristina Gaioni, attrice; Luciano Pacomio, vescovo; Giancarlo Peris, ex atleta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Luis Figo, Edward Luttwak, Platinette…

Buon compleanno, amore mio. Ti custodisco. ” Così Jennifer Aniston ha scelto di presentare al mondo la sua nuova relazione, pubblicando su Instagram una foto in cui abbraccia Jim Curtis. In pochi minuti, lo scatto ha fatto il giro dei social e la notizia è rimbalz - facebook.com Vai su Facebook

Luìs Figo a 52 anni modello per il suo brand Made in Italy. «Il tempo che passa? Non penso troppo al passato e continuo ad allenarmi» - «Determinato, riflessivo e appassionato, Luis Figo sintetizza così le sue caratteristiche (positive). Scrive corriere.it

Luis Figo lancia una linea di moda con l'aiuto della bellissima moglie Helen - Luis Figo, che ha vestito le maglie del Barcelona, del Real Madrid e dell'Inter, ha deciso di investire il suo talento nel mondo della moda presentando la sua prima collezione LF (Luis Figo, appunto) ... Scrive gazzetta.it

"Sempre detto che sarei stato buon presidente", Figo svela il segreto dietro al suo messaggio - Con un messaggio enigmatico pubblicato sui social, Luis Figo aveva acceso la curiosità del mondo del calcio. Segnala tuttomercatoweb.com