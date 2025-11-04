Bulgaria spaccata sull’euro ma secondo Lagarde il sostegno salirà

Roma, 4 nov. (askanews) – La Bulgaria si appresta a adottare l’euro spaccata in due: “circa metà dei bulgari attualmente si oppone all’introduzione dell’euro mentre una piccola quota di popolazione resta indecisa”. Lo ha riconosciuto la presidente della Bce, Christine Lagarde intervenuta oggi a Sofia ad una conferenza organizzata da ministero delle Finanze e Banca centrale del Paese proprio per l’arrivo dell’euro. Secondo Lagarde, il timore di perdere sovranità a beneficio di decisioni europee è sostanzialemte infondato, perché l’euro è un rafforzamento della sovranità. E il timore di subire un aumento dell’inflazione con il passaggio alla valuta condivisa può essere scongiurato tramite credibili procedure di controllo pubblico sulle dinamiche dei prezzi per un periodo sufficiente lungo di tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it