È stato un post puntata infuocato quello andato in scena dopo la diretta del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Nella Casa, l’atmosfera si è surriscaldata al punto da far scattare un acceso scontro tra Omer Elomari e Francesca, che non ha nascosto le sue perplessità nei confronti del coinquilino. La gieffina ha affrontato Omer a viso aperto, dicendogli: “ Si rompe un rapporto perché ti ho fatto una domanda su un dubbio? Preferivi che andavo in confessionale a fare la falsa o che te lo venivo a dire? Non mi piace come ti rivolgi, sono contenta che stai uscendo, Omer.”. Parole forti, che hanno subito scatenato la reazione del figlio della donna, Simone De Bianchi, pronto a difendere la madre davanti a tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Buffone, fuori a calci in c***!". GF, lite furiosa tra i due inquilini: cosa succede