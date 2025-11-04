Inter News 24 Buffon si espone: «Oggi tutti conosciamo Chivu come allenatore dell’Inter, ma fino a 7 mesi fa.». Le parole dell’ex portiere della Juve. Il Capo Delegazione della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon, durante il suo intervento al podcast “Viva el futbol”, ha offerto un’interessante analisi sulla nuova generazione di allenatori, elogiando il coraggio e l’intuizione di club come l’Inter. L’ex portiere ha parlato della scelta del Parma di affidarsi a Guillermo Cuesta, un tecnico emergente. Buffon ha definito questa decisione “ambiziosa”, ma ha aggiunto che il fatto che sia stata avallata da un dirigente stimato come Federico Cherubini fa pensare che ci siano ragioni solide alla base. 🔗 Leggi su Internews24.com

