Buffon rivela | Italia Norvegia? Il blocco Inter non ha funzionato per questo motivo

Inter News 24 Buffon riflette sulla Nazionale e sulle difficoltà dell’Europeo, con un piccolo riferimento agli interisti presenti in Nazionale. Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul percorso della squadra azzurra, soffermandosi sulle difficoltà incontrate durante il Campionato Europeo e sull’evoluzione sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Durante un’intervista al podcast Viva el Futbol, Buffon ha parlato apertamente di cosa non ha funzionato nell’ultimo Europeo, riconoscendo che la squadra aveva mostrato segnali positivi fino a quel punto, inclusa la sfida contro l’ Ucraina, ma c’erano ancora alcuni aspetti da migliorare. 🔗 Leggi su Internews24.com

