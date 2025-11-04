Buffon e quella rivelazione sul futuro in un club | Non mi precludo nulla anche al di fuori della Juventus A meno che non si tratti di…

Buffon e quella rivelazione sul futuro in un club: «Non mi precludo nulla, anche al di fuori della Juventus. A meno che.». Le dichiarazioni dell’ex portiere. Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale Italiana, è intervenuto al podcast Viva el fútbol, dove ha affrontato diversi temi cruciali legati al suo ruolo in FIGC e alle sue ambizioni future. Interrogato su cosa sogni per la sua carriera “da grande”, Buffon ha svelato di ambire a un ruolo operativo di primo piano, senza chiudere le porte a nessuna esperienza, ad eccezione di contesti specifici. « Come mi vedo ‘da grande’? Mi piacerebbe diventare responsabile della parte sportiva di una società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon e quella rivelazione sul futuro in un club: «Non mi precludo nulla, anche al di fuori della Juventus. A meno che non si tratti di…»

