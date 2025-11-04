Buffon | Di Conte sono rimasti inalterati il modo il desiderio e la ferocia di arrivare al risultato
Gigi Buffon è stato ospite dell’ultimo appuntamento di “ Viva el Futbol “, noto format di intrattenimento calcistico trasmesso su Youtube e condotto da Lele Adani, Nicola Ventola ed Antonio Cassano. Tra gli altri argomenti trattati, l’ex portiere della Nazionale si è soffermato anche su Antonio Conte spendendo parole di elogio per l’attuale tecnico del Napoli. Le parole di Buffon su Conte. «Conte si è evoluto? Sì. Di Antonio mi sembra che siano rimasti inalterati il modo, il desiderio e la ferocia di arrivare al risultato. Queste componenti sono rimaste uguali ed ha la capacità di trasferirle alla squadra, perché la squadra diventa come lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buffon: «Di Conte sono rimasti inalterati il modo, il desiderio e la ferocia di arrivare al risultato» A Viva el Futbol: «Quando arrivò alla Juventus, nel 2011-2012 ebbe un impatto devastante. Oggi si è evoluto? Sì, e quindi sicuramente è un Conte ancora più forte - facebook.com Vai su Facebook
? Gianluigi Buffon: "The pre-Conte years were similar to now — frequent coaching changes and no clear direction. It’s normal after an incredible cycle like Juventus’s; what we achieved back then is almost impossible to repeat." — Viva El Futbol - X Vai su X
Buffon dentro la Juve: "Spalletti, mi dispiace solo una cosa. Tudor niente empatia e convinzione" - La Nazionale proprio con Luciano, "gente che ha preso 5 sveglie in finale di Champions" e la situazione bianconera: parla la leggenda ... Da msn.com
Buffon: «Per Spalletti e per la Juve mi auguro che il matrimonio si faccia» - Sky sport ha intervistato Gigi Buffon sulla situazione della Juve, dall'esonero di Tudor al possibile nome di Spalletti ... Riporta ilnapolista.it
Buffon: 'Champions? Vincerla è una botta di c... Ma darei 3 scudetti' VIDEO - Gianluigi Buffon, a margine di un intervento al Wired Next Fest di Milano, parla di Antonio Conte e della Champions League. Lo riporta calciomercato.com