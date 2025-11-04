Buffon | Di Conte sono rimasti inalterati il modo il desiderio e la ferocia di arrivare al risultato

Gigi Buffon è stato ospite dell’ultimo appuntamento di “ Viva el Futbol “, noto format di intrattenimento calcistico trasmesso su Youtube e condotto da Lele Adani, Nicola Ventola ed Antonio Cassano. Tra gli altri argomenti trattati, l’ex portiere della Nazionale si è soffermato anche su Antonio Conte spendendo parole di elogio per l’attuale tecnico del Napoli. Le parole di Buffon su Conte. «Conte si è evoluto? Sì. Di Antonio mi sembra che siano rimasti inalterati il modo, il desiderio e la ferocia di arrivare al risultato. Queste componenti sono rimaste uguali ed ha la capacità di trasferirle alla squadra, perché la squadra diventa come lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

