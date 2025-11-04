Bufere e valanghe sugli alpinisti Un morto e due dispersi in Nepal

Sul Panbari tre amici italiani: solo uno è riuscito a tornare alla base. Un altro scalatore travolto sul Dolma Khang. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bufere e valanghe sugli alpinisti. Un morto e due dispersi in Nepal

Altri contenuti sullo stesso argomento

Valanghe in Nepal, morto un alpinista italiano. Due connazionali dispersi in un'altra zona, in salvo un terzo - Stavano scalando il monte Panbari sull'Himalaya, sono rimasti bloccati dalle forti nevicate e non si hanno più notizie da sabato (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Nepal, media: è morto uno dei due alpinisti italiani dispersi - Nell’ambito della spedizione impegnata nella scalata del monte Panbari (6887 metri) in un’area remota del Paese. Lo riporta ilsole24ore.com

Nepal, i media: "Morto un alpinista italiano travolto da una valanga". Altri due sono dispersi - Lo riferisce la stampa locale: tra le vittime ci sarebbero anche tre cittadini statunitensi, un canadese e due nepalesi. today.it scrive