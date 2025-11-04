Bufere e valanghe in Nepal gli italiani morti salgono a cinque | Identificati anche i corpi dei due alpinisti che risultavano dispersi

Nella valanga dello Yalung Ri hanno perso la vita gli abruzzesi Paolo Cocco e Marco di Marcello, e l'altoatesino Markus Kirchler. In un altro incidente sul Panbari, venerdì, travolti  e uccisi Stefano Farronato e Alessandro Caputo . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

