Bufere e valanghe in Nepal gli italiani morti salgono a cinque | Identificati anche i corpi dei due alpinisti che risultavano dispersi
Nella valanga dello Yalung Ri hanno perso la vita gli abruzzesi Paolo Cocco e Marco di Marcello, e l'altoatesino Markus Kirchler. In un altro incidente sul Panbari, venerdì, travolti e uccisi Stefano Farronato e Alessandro Caputo . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Tragedia in #Nepal, dove diversi alpinisti italiani hanno perso la vita a causa delle valanghe che si sono abbattute sulle cime Himalayane. Ci sono anche dei dispersi. Il corrispondente Nello Puorto #GR1 Vai su Facebook
Valanga in Nepal, morto anche un terzo alpinista italiano, è un altoatesino di 30 anni - C'è anche un alpinista altoatesino, Markus Kirchler, di 30 anni, tra i tre italiani morti in seguito alla valanga che ieri ha travolto un ... Come scrive iltempo.it
Valanghe in Nepal, cinque italiani morti travolti dalla neve: c'è anche un altoatesino. Ecco chi sono le vittime - Cinque italiani morti in poche ore sotto una serie di valanghe che hanno travolto più di una dozzina di alpinisti in Nepal. Da ildolomiti.it
Valanghe sul Nepal, altri due italiani dispersi. Gli alpinisti Stefano Farronato e Alessandro Caputo trovati morti in tenda sotto tre metri di neve - Un'altra spedizione sul Nepal è stata colpita da una valanga, due italiani risultano dispersi sul Dolma Khang, una vetta di 6. Secondo ildolomiti.it