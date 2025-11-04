Bufera sul bomber palermitano Saraniti il Brindisi lo accusa | Ha gettato per terra la maglia
A Brindisi tiene banco il caso Andrea Saraniti. Si inasprisce lo scontro fra la società che milita in Eccellenza e il bomber palermitano. Il sodalizio biancazzurro muove nuove accuse all'attaccante (che è anche capitano della squadra pugliese, che milita in Eccellenza) che a sua volta replica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Sky tg24. . Maurizio Landini, segretario generale CGIL, è finito nella bufera per aver chiamato Giorgia Meloni una "cortigiana" per i suoi rapporti con Trump. "Intendevo che agli accordi di pace per Gaza non c'erano le parti in guerra ma soltanto Trump e altri ca - facebook.com Vai su Facebook