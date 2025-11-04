Bufera sul bomber palermitano Saraniti il Brindisi lo accusa | Ha gettato per terra la maglia

Palermotoday.it | 4 nov 2025

A Brindisi tiene banco il caso Andrea Saraniti. Si inasprisce lo scontro fra la società che milita in Eccellenza e il bomber palermitano. Il sodalizio biancazzurro muove nuove accuse all'attaccante (che è anche capitano della squadra pugliese, che milita in Eccellenza) che a sua volta replica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

