Bufera su consigliere locale | Violenza donne è business? Sono parole inammissibili

"Troviamo inammissibilile parole di Nicola Carnicella di Lista per Ravenna, che, commentando sui social le iniziative faentine organizzate in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, ha scritto: “nelle rispettive giornate sarà necessario un corteo per umiliarle, in modo che le lamentele prendano un senso“". Lo sottolineano in una nota il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e l’assessora alle Politiche di genere Francesca Impellizzeri, che aggiungono: "Sono parole vergognose, e nemmeno le prime, per le quali chiediamo scuse pubbliche. Purtroppo, atteggiamenti come questo rappresentano la plastica dimostrazione di quanto ci sia ancora da fare per affermare e rendere concreta una cultura fondata sul pieno rispetto delle donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera su consigliere locale: "Violenza donne è business?. Sono parole inammissibili"

