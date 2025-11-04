Si infiamma l’ambiente intorno all’allenatore del Napoli che oggi in conferenza stampa è stato piuttosto duro. La reazione sui social Il Napoli si è fermato non andando oltre lo 0-0 contro il Como nell’ultimo fine settimana. Un mezzo passo falso contro una squadra comunque molto complicata da affrontare che precede il confronto fondamentale di domani contro l’ Eintracht in Champions League. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Proprio a margine della conferenza stampa di vigilia sono arrivate alcune dichiarazioni molto forti da parte del tecnico salentino: “Mi sento in dovere di difendere questa squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Bufera Napoli, altra mazzata per Conte: "Ha un complesso"