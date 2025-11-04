Buco nero divora una stella gigante | il bagliore ha la potenza di 10mila miliardi di soli

Cultweb.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli astronomi hanno individuato i l lampo più luminoso mai osservato provenire da un buco nero, un evento cosmico di proporzioni straordinarie che emette energia equivalente alla luce di 10mila miliardi di soli. La scoperta rappresenta anche il bagliore di questo tipo più distante mai rilevato, proveniente da una galassia situata a 10 miliardi di anni luce dalla Terra. Il fenomeno è stato identificato grazie allo Zwicky Transient Facility, un sistema di osservazione del cielo operativo presso l’Osservatorio Palomar in California. Il bagliore proviene dal buco nero supermassiccio al centro di un nucleo galattico attivo denominato J2245+3743, una regione dominata da un buco nero che si alimenta continuamente di materia circostante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

buco nero divora una stella gigante il bagliore ha la potenza di 10mila miliardi di soli

© Cultweb.it - Buco nero divora una stella gigante: il bagliore ha la potenza di 10mila miliardi di soli

Altre letture consigliate

Buco nero emette un'esplosione radio da record - Un buco nero supermassiccio è stato osservato per la prima volta mentre divora una stella a 2. Si legge su tomshw.it

La stella di neutroni divorata dal buco nero - Un’équipe di astronomi ha raccolto le prove di una collisione tra uno dei corpi celesti più estremi del cosmo, un buco ... Segnala internazionale.it

buco nero divora stellaScoperto un buco nero cresciuto in fretta, 10 miliardi di anni fa - Un insolito punto rosso è stato scoperto in una regione remota del cielo: non è una stella né un pianeta, eppure brilla con caratteristiche uniche. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Buco Nero Divora Stella