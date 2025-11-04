Buco nero divora una stella gigante | il bagliore ha la potenza di 10mila miliardi di soli
Gli astronomi hanno individuato i l lampo più luminoso mai osservato provenire da un buco nero, un evento cosmico di proporzioni straordinarie che emette energia equivalente alla luce di 10mila miliardi di soli. La scoperta rappresenta anche il bagliore di questo tipo più distante mai rilevato, proveniente da una galassia situata a 10 miliardi di anni luce dalla Terra. Il fenomeno è stato identificato grazie allo Zwicky Transient Facility, un sistema di osservazione del cielo operativo presso l’Osservatorio Palomar in California. Il bagliore proviene dal buco nero supermassiccio al centro di un nucleo galattico attivo denominato J2245+3743, una regione dominata da un buco nero che si alimenta continuamente di materia circostante. 🔗 Leggi su Cultweb.it
