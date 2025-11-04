bucci racconta la vita della partigiana tosca casadio

Questa sera alle 20.45 al teatro comunale di Russi ’ Passi di memoria: Tosca Casadio una partigiana tra Russi e Roma ’, spettacolo di e con Elena Bucci (musiche dal vivo di Marco Zanotti). Si tratta del secondo secondo appuntamento dedicato alle donne nella Resistenza dopo la proiezione del documentario ’Ragazze per sempre’. Elena Bucci dà voce al ritratto di Tosca Casadio, donna appassionata, generosa e coraggiosa, nata a Russi e morta a Roma, vissuta in anni che hanno visto gli orrori del fascismo e della guerra. "Tosca – scrive Bucci –, è entrata subito, con la sua voce, i silenzi, il suo passo ardito e la sua bicicletta, in quella ideale galleria di ritratti che con gratitudine dedico a coloro che, in ogni tempo, hanno rischiato la vita per la libertà di tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

