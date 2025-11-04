Bruxelles gioca con l’allargamento | nuovi membri senza il diritto di veto

Laverita.info | 4 nov 2025

Gli euroburocrati vogliono accelerare l’ingresso dei nove candidati, le cui pagelle sono tuttavia ancora poco lusinghiere. Ma per evitare la paralisi del Moloch comunitario intendono accoglierli come Stati di serie B. 🔗 Leggi su Laverita.info

