Bruxelles avvistato un drone sull' aeroporto | voli bloccati

Liberoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro allarme droni nel cuore dell' Unione europea. Stavolta l'avvistamento di un drone ha costretto l' aeroporto di Bruxelles a sospendere arrivi e partenze. Poco prima delle ore 20 il drone è stato avvistato sopra l'area dell'aeroporto, ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce della società di controllori di volo Skeyes, a Le Soir e "per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso". Secondo Het Laatste Nieuws, diversi aerei diretti a Zaventem sono stati dirottati, in particolare all'aeroporto di Liegi. L'ultimo aereo è atterrato poco prima delle 20.  Il timore di tutti, ovviamente, è che si tratti di una operazione condotta da Mosca, in un clima di crescente tensione che va avanti da mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

