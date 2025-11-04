«Come sta Federica? Ce la sta mettendo tutta per tornare e a questo punto spero che ci riesca, anche se io avrei detto basta al suo posto. Andare alle Olimpiadi per lei ha senso solo se può esserci a certi livelli, non per fare presenza». Maria Rosa Quario detta Ninna, ex slalomista della Valanga rosa degli anni settanta, è anche la madre di Federica Brignone. E di Davide, che della sorella è il primo ’custode’ professionale. Al rapporto con la figlia ha dedicato un bel libro, Due Vite-Lo slalom parallelo con mia figlia, per i tipi di Minerva (pp. 312, 20€), presentato ieri a Bologna. Maria Rosa, scrivere questo libro è stato facile o difficile? «Facilissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Brignone a Milano-Cortina? «Fede sta dando l'anima»