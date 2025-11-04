Brignone a Milano-Cortina? Fede sta dando l’anima
«Come sta Federica? Ce la sta mettendo tutta per tornare e a questo punto spero che ci riesca, anche se io avrei detto basta al suo posto. Andare alle Olimpiadi per lei ha senso solo se può esserci a certi livelli, non per fare presenza». Maria Rosa Quario detta Ninna, ex slalomista della Valanga rosa degli anni settanta, è anche la madre di Federica Brignone. E di Davide, che della sorella è il primo ’custode’ professionale. Al rapporto con la figlia ha dedicato un bel libro, Due Vite-Lo slalom parallelo con mia figlia, per i tipi di Minerva (pp. 312, 20€), presentato ieri a Bologna. Maria Rosa, scrivere questo libro è stato facile o difficile? «Facilissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
“Mi restano due grandi sogni: tornare in pista e sfilare con la bandiera italiana.” 🇮🇹 A cento giorni dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone lotta contro il tempo. Dopo il grave infortunio alla gamba sinistra, la campionessa azzurra si - facebook.com Vai su Facebook
Brignone: “Milano Cortina? Sogno di esserci, vorrei sfilare con la bandiera italiana” - X Vai su X
Brignone a Milano-Cortina? «Fede sta dando l’anima» - Maria Rosa Quario ha scritto un libro sul rapporto con la figlia Federica: «Io al suo posto avrei smesso, ma merita di farcela per i Giochi. Lo riporta sport.quotidiano.net
Brignone fissa la data del rientro: obiettivo portabandiera a Milano-Cortina. Goggia, agghiacciante retroscena su Bassino - Federica Brignone svela la data del ritorno sulla neve e il sogno da portabandiera a Milano- Come scrive sport.virgilio.it
Federica Brignone e René De Silvestro Ambassador Powerade per Milano Cortina 2026 - Cola presenta Federica Brignone e René De Silvestro come Ambassador Powerade per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 ... Secondo calciomagazine.net