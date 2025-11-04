Brienno il racconto di una strage sfiorata | la montagna frana sulla chiesa
Brienno (Como) – Nell’ultima, devastante, frana che si è abbattuta sulle sponde del lago di Como, il danno più grosso lo hanno fatto due massi dal peso incalcolabile, che sono stati trascinati dalle forti piogge di domenica pomeriggio, fino a sfondare la parete di una chiesa a Brienno, e sfiorare la cinta del cimitero. Secondo i vigili del fuoco, le loro dimensioni erano di circa 25 metri cubi ognuno, che si sono staccati da un costone sopra l’abitato. Uno dei due massi si è fermato vicino al cimitero, mentre il secondo ha sfondato una parete della piccola chiesa situata più a valle. All’interno della chiesetta, dove poche ore prima era stata celebrata la messa, i vigili del fuoco hanno subito recuperato diversi beni di valore, affidandoli al parroco e a personale dell’amministrazione locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Un enorme macigno è franato sfondando il muro della Chiesa della Madonna del Ronco, a Brienno, in provincia di Como. Il cedimento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 novembre durante un temporale. - facebook.com Vai su Facebook
