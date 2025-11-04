Briatore | Allegri bravo manager Su Velasco e Mourinho dico che…

Un grande exploit di pubblico, di colori e di emozioni – ogni anno – per le Olimpiadi del Cuore Forte dei Marmi di Paolo Brosio. Tra i grandi protagonisti delle ultime kermesse benefiche, organizzato dal tifoso della Juventus Paolo Brosio e da tutto lo staff targato Olimpiadi (capeggiato dal manager Attilio Lo Po’), c’è sicuramente Flavio Briatore. Briatore era presente due estati fa alla cerimonia presso Twiga di Marina di Pietrasanta (a due passi da Forte dei Marmi), seduto accanto a Daniela Santanché, Ministro del Turismo. Col top-manager avevamo scambiato nell’occasione quattro chiacchiere, “abbracciati” dal calore e dalla raffinatezza del Twiga. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Briatore: “Allegri bravo manager. Su Velasco e Mourinho dico che…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Briatore: “Spalletti arrogante, Allegri ct ideale. L’ho sentito e mi ha detto…” - : non avrebbe più la pressione tutti i giorni e ha una grandissima esperienza. Segnala tuttosport.com

Euro 24:Briatore 'Spalletti arrogante, Allegri l'ideale come ct' - "L'eliminazione dell'Italia agli Europei è stato uno shock, il più grande disastro nella storia della Nazionale. ansa.it scrive

Briatore: "Spero resti Allegri, Conte sarebbe minestra riscaldata. Alla Juve manca Marotta" - L'imprenditore e tifoso della Juventus Flavio Briatore è intervenuto a Gr Parlamento per commentare il momento dei bianconeri e le voci riguardanti il futuro sulla panchina di Massimiliano Allegri. tuttomercatoweb.com scrive