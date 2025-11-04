Brescia | Bassotto love party
Sabato 8 Novembre Olivia Pet boutique si trasforma nel paradiso dei Bassotti. Ospiterà tantissimi Bassotti: a pelo corto, duro e lungo, nei più bei colori e sfumature. Un mondo dedicato esclusivamente al bassotto, tra dog buffet per i nostri gli amici a quattro zampe e stuzzichini gourmet per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
