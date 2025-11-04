Boxeur tra forza fisica e memoria al Teatro Civico 14

Sabato 8 novembre, alle ore 20.00, va in scena in data unica, al Teatro Civico 14, “Boxeur”, spettacolo scritto e diretto da Maura Pettorruso, con Stefano Pietro Detassis. La pièce, che ha già raccolto importanti riconoscimenti - semifinalista al Premio Dante Cappelletti 2023, vincitore della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

