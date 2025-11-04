Bottiglia di plastica con benzina e cartucce per due delle imprese che si stanno occupando dei lavori in via Caduti di Marzabotto

Una bottiglia di plastica con benzina e due cartucce. Questi gli elementi che hanno composto due messaggi intimidatori recapitati in altrettanti cantieri di via Caduti di Marzabotto, nel quartiere satellite di Villaseta ad Agrigento. Ad occuparsi dell'attività investigativa, dopo aver raccolto le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Intimidazioni: bottiglia di benzina e cartucce davanti ad un bar a Vibo, avviate indagini - Il titolare di un bar di Vibo Valentia ha rinvenuto davanti al suo esercizio commerciale una bottiglia di plastica piena di benzina e tre cartucce per fucile. Lo riporta cn24tv.it

Vibo, intimidazione in un cantiere: fatte trovare cartucce e benzina - Ancora un’intimidazione in un cantiere edile, questa volta registrata nel vibonese a danno di un imprenditore già finito nel mirino della criminalità. Da cn24tv.it

Cosenza, lancia una bottiglia di plastica con benzina contro la caserma dei carabinieri. Arrestato - Un trentenne con problemi psichiatrici ha lanciato una bottiglia di plastica con benzina contro il muro esterno della caserma "Grippo" sede della compagnia dei carabinieri di Cosenza. Riporta cosenza.gazzettadelsud.it