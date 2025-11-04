C’è un punto, nella geografia dell’automobile, in cui la passione si trasforma in mestiere, e quest’ultimo in arte. Un punto che oggi si illumina di un nuovo altisonante nome: BOTTEGAFUORISERIE, il laboratorio in cui Alfa Romeo e Maserati hanno scelto di fondere le proprie anime, creando un santuario della personalizzazione, della memoria e dell’innovazione. Nasce nel cuore della Motor Valley a Modena, ma si estende verso Torino e Arese, tracciando una linea immaginaria fra passato e futuro. Lì, dove i motori hanno voce e la carrozzeria profuma di metallo e cuoio, prende vita un progetto che non è solo industriale, ma quasi spirituale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BOTTEGAFUORISERIE, il laboratorio per rendere ancora più esclusive Alfa Romeo e Maserati