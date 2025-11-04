Bosch il controllo di stabilità per moto e scooter è sempre più intelligente

Gazzetta.it | 4 nov 2025

Ad Eicma 2025, Bosch presenta il Motorcycle Stabily Control e i suoi più recenti progressi nella tecnologia per la sicurezza dei motociclisti, celebrando trent'anni di innovazione continua, con un focus speciale riservato alle sfide dell'elettrico.

bosch il controllo di stabilit224 per moto e scooter 232 sempre pi249 intelligente

© Gazzetta.it - Bosch, il controllo di stabilità per moto e scooter è sempre più intelligente

