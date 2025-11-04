Bosch il controllo di stabilità per moto e scooter è sempre più intelligente
Ad Eicma 2025, Bosch presenta il Motorcycle Stabily Control e i suoi più recenti progressi nella tecnologia per la sicurezza dei motociclisti, celebrando trent'anni di innovazione continua, con un focus speciale riservato alle sfide dell'elettrico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
