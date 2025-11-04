Bordate di Giannetta al centrosinistra | Pd ectoplasma Tridico scapperà a Bruxelles come un coniglio?

Sferzante replica di Domenico Giannetta, consigliere regionale di Forza Italia, alle ultime dichiarazioni del Pd e a Pasquale Tridico. Replicando ai dem, afferma Giannetta:?“Hanno straperso le elezioni regionali, sono stati bocciati senza appello dai cittadini, hanno incassato una delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it