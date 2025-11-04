Bordate di Giannetta al centrosinistra | Pd ectoplasma Tridico scapperà a Bruxelles come un coniglio?
Sferzante replica di Domenico Giannetta, consigliere regionale di Forza Italia, alle ultime dichiarazioni del Pd e a Pasquale Tridico. Replicando ai dem, afferma Giannetta:?“Hanno straperso le elezioni regionali, sono stati bocciati senza appello dai cittadini, hanno incassato una delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Calabria, proclamati Giannetta (FI) e Falcomatà (Pd). Completata l’assegnazione dei seggi della Circoscrizione Sud - La proclamazione dei due consiglieri segna il completamento di un mosaico politico destinato a pesare sui futuri equilibri della Regione ... Segnala corrieredellacalabria.it
Sondaggi politici, arretrano Pd e M5s nel centrosinistra, lieve calo anche per Lega e Forza Italia - L'ultimo sondaggio Swg per il tg La7 sulle intenzioni di voto degli italiani, uscito lunedì 13 ottobre nel giorno della vittoria di Eugenio Giani (Pd) in Toscana, mostra una situazione di stabilità ... Si legge su fanpage.it