Boom di minori non accompagnati Il Comune | Mancano 2 milioni
Aumentano i minori stranieri non accompagnati che arrivano a Monza e, allo stesso tempo, si riducono i fondi statali destinati alla loro accoglienza. È l’allarme lanciato dall’assessore al Welfare Egidio Riva durante l’ultimo Consiglio comunale, in occasione della variazione di bilancio che ha imposto un incremento della spesa corrente nel settore sociale. "La situazione è in evoluzione – spiega Riva – Continuano ad arrivare nuovi ragazzi, quasi tutti maschi tra i 16 e i 17 anni, provenienti soprattutto dal Nord Africa, in particolare dall’Egitto". Nel 2024 il Comune ha preso in carico 88 minori stranieri non accompagnati, tra ingressi e uscite dai percorsi di accoglienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
