Bookcity a Cremona racconta il potere del cibo
A Bookcity il cibo diventa racconto, linguaggio e metafora. Non solo Milano: anche Cremona, dal 13 al 16 novembre, accoglie un cartellone che intreccia storie, cinema, scienza e memoria attorno al filo conduttore di questa edizione, “ Il potere delle idee, le idee del potere ”. Una riflessione che trova nel cibo una chiave di lettura potente e universale. Si parte il 13 novembre allo Spazio Comune con Luca Pappagallo, che presenta “ La magia dei sapori di casa ”. Un libro che scava nella dimensione più personale e affettiva della cucina, tra ricette della tradizione, storie familiari e ricordi che si fanno narrazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
