bonus single le agevolazioni per chi vive da solo su affitti bollette e non solo ecco come ottenerle

Entro il 2050, un quarto dei nuclei familiari italiani sarà costituito da una sola persona. Secondo l’ Istat, nel 2024 i single sono il 36,8% dei nuclei familiari, circa 6,3 milioni, e raggiungeranno il 41% entro il 2050. Sono persone che ogni mese affrontano da sole una spesa per i consumi pari al 68% di quella delle coppie. Se da una parte è possibile risparmiare sul budget per il tempo libero, dall’altra viene in aiuto una serie di bonus che possono alleggerire il peso di bollette e affitti. Fringe Benefit, cosa sono?. I fringe benefit sono quei benefici messi a disposizione dall’azienda a favore dei dipendenti, fanno cioè parte del welfare aziendale. 🔗 Leggi su Panorama.it

