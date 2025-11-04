Bonus sicurezza | detrazione al 50% per proteggere la propria abitazione
Il settore edilizio vanta ancora diverse agevolazioni attive, tra cui il bonus sicurezza, cioè una misura che permette di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per l’installazione di dispositivi destinati a proteggere l’abitazione. Si tratta di un incentivo che non richiede alcun intervento di ristrutturazione, quindi può essere anche richiesto solamente per l’acquisto e l’installazione di infissi e impianti che migliorano la sicurezza domestica. Il tetto massimo di spesa previsto è di 96mila euro per ogni unità immobiliare, da cui deriva un beneficio fiscale fino a 48mila euro. Tale detrazione al 50% si applica solamente alla prima casa, mentre per le seconde abitazioni la percentuale scende al 36%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
