Bonus scuole private e paritarie | come chiedere il contributo per la retta

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un contributo per aiutare le famiglie a pagare la retta delle scuole private o paritarie dei propri figli. Ammonta a 28 milioni di euro il budget messo a disposizione da Regione Lombardia per la misura Dote Scuola – componente Buono Scuola per sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bonus scuole private e paritarie: come chiedere il contributo per la retta - Dal 4 novembre all'11 dicembre è possibile presentare la domanda per il contributo di Regione Lombardia per sostenere le famiglie nel pagamento della retta delle scuole private o paritarie dei propri ... Lo riporta milanotoday.it

Bonus studente fino a 1.500 euro, come funziona il contributo per gli studenti nelle scuole paritarie - 500 euro per le scuole private destinato agli studenti che fanno parte di famiglie con un reddito complessivo ai fini Isee non superiore a 40 mila euro. corriereadriatico.it scrive

Bonus 1.500 euro solo per gli studenti delle scuole paritarie. Cosa dice l’emendamento di FdI - Il bonus di 1500 euro è riconosciuto “per ogni studente frequentante una scuola paritaria primaria, secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado". Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Bonus Scuole Private Paritarie