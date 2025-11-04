Bonus scuole private e paritarie | come chiedere il contributo per la retta
Un contributo per aiutare le famiglie a pagare la retta delle scuole private o paritarie dei propri figli. Ammonta a 28 milioni di euro il budget messo a disposizione da Regione Lombardia per la misura Dote Scuola – componente Buono Scuola per sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Carta Docente 2026: nuova organizzazione! Il bonus arriverà da gennaio, dopo la definizione dei nuovi beneficiari — inclusi i supplenti fino al 30 giugno. #OrizzonteScuola #CartaDocente #Scuola #Docenti - facebook.com Vai su Facebook
Bonus scuole private e paritarie: come chiedere il contributo per la retta - Dal 4 novembre all'11 dicembre è possibile presentare la domanda per il contributo di Regione Lombardia per sostenere le famiglie nel pagamento della retta delle scuole private o paritarie dei propri ... Lo riporta milanotoday.it
Bonus studente fino a 1.500 euro, come funziona il contributo per gli studenti nelle scuole paritarie - 500 euro per le scuole private destinato agli studenti che fanno parte di famiglie con un reddito complessivo ai fini Isee non superiore a 40 mila euro. corriereadriatico.it scrive
Bonus 1.500 euro solo per gli studenti delle scuole paritarie. Cosa dice l’emendamento di FdI - Il bonus di 1500 euro è riconosciuto “per ogni studente frequentante una scuola paritaria primaria, secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado". Riporta quotidiano.net