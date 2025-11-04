Bonus ristrutturazioni detrazioni confermate 50% per la prima casa 36% per la seconda

Il Bonus ristrutturazioni sarà ancora attivo anche nel 2026, confermato dalla nuova legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre. Arriva così la proroga tanto attesa delle agevolazioni edilizie: un segnale di continuità per un settore che, dopo anni di incertezze, trova un punto fermo almeno per i prossimi dodici mesi. Le percentuali restano invariate: 50% di detrazione per la prima casa, 36% per la seconda abitazione, rinviando al 2027 l’eventuale riduzione al 36 e 30%. Per tutto il 2026, quindi, sarà possibile usufruire delle stesse condizioni previste per il 2025, con un tetto massimo di spesa agevolabile di 96. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus ristrutturazioni, detrazioni confermate 50% per la prima casa, 36% per la seconda

