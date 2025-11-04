Bonus mobili 2026 cosa cambia e quali sono le novità nella legge di bilancio

La manovra 2026 rinnova per il prossimo anno il bonus mobili, la detrazione al 50% per chi acquista arredi e grandi elettrodomestici destinati all'immobile che si sta ristrutturando, entro un limite di spesa di 5mila euro. Ecco come funzionerà e cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Temevi la cancellazione del bonus mobili? Buone notizie: l'agevolazione è confermata al 50% anche per il 2026. Scopri come funziona e quanto puoi risparmiare. - facebook.com Vai su Facebook

Addio Bonus Barriere al 75%, resta il Bonus Mobili al 50% • A partire dal 2026 cambierà il destino di alcuni bonus edilizi: non sarà confermato il Bonus Barriere mentre si potrà ancora accedere al Bonus Mobili. - X Vai su X

Bonus mobili 2026, cosa cambia e quali sono le novità nella legge di bilancio - La manovra 2026 rinnova per il prossimo anno il bonus mobili, la detrazione al 50% per chi acquista arredi e grandi elettrodomestici destinati all'immobile ... Come scrive fanpage.it

Bonus mobili 2026: cosa cambia con la nuova Legge di Bilancio - Come funziona il bonus mobili 2026: detrazione Irpef del 50%, tetto di 5. Secondo newsmondo.it

Bonus mobili, la legge di Bilancio proroga la detrazione per chi rinnova gli elettrodomestici e gli arredi di casa - La legge di Bilancio proroga il bonus mobili anche per il 2026. Da ilfattoquotidiano.it