Bonus mobili 2026 cosa cambia e quali sono le novità nella legge di bilancio

La manovra 2026 rinnova per il prossimo anno il bonus mobili, la detrazione al 50% per chi acquista arredi e grandi elettrodomestici destinati all'immobile che si sta ristrutturando, entro un limite di spesa di 5mila euro. Ecco come funzionerà e cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

