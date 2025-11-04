Bonus Elettrodomestici 2025 come si ottiene

Il Bonus Elettrodomestici 2025 è destinato a tutte le famiglie italiane, senza la necessità di effettuare lavori di ristrutturazione sull’immobile. L’incentivo è riservato a chi desidera acquistare elettrodomestici di nuova generazione.Il bonus consiste in un rimborso del 30% sul prezzo di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

