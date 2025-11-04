Bonus Casa la guida completa per i rimborsi
Un’occasione concreta per chi vuole rendere la propria abitazione più efficiente, tagliare i costi in bolletta e ottenere un rimborso immediato fino al 65% della spesa. Il Bonus Casa resta una delle misure più utilizzate dagli italiani, confermata anche per il prossimo anno: 50% di detrazione per gli interventi sulla prima casa, 36% per le seconde abitazioni, ma con un’ulteriore opportunità per chi sceglie di investire nel risparmio energetico. Accanto ai bonus fiscali tradizionali, infatti, prosegue fino a fine anno il Conto Termico 2.0, gestito dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici), con 250 milioni di euro ancora disponibili per i privati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
